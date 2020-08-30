Минниханов и Хуснуллин осмотрели благоустройство одного из крупнейших дворов Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетили двор в Казани, благоустроенный по республиканской программе «Наш двор».

Один из крупнейших дворов Казани, расположенный на улице Ямашева. Он объединяет 4 дома на 786 квартир, передает пресс-служба президента РТ.

Во дворе были построили дорожки к детским площадкам и школе, а также отремонтировали тротуары вдоль проездов.

Минниханов отметил, что главный принцип программы — это участие жителей во всех этапах благоустройства.

«Комфортная среда во дворах создаётся именно для жителей, поэтому нас важно реализовывать эту программы с Вашим участием» — передает слова Минниханова пресс-служба.