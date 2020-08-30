В США могут начать выплаты репараций потомкам рабов

В США предложили назначить рабочую группу, которая обдумает возможность выплаты репараций афроамериканцам, приходящимся потомками рабам. Пока такая идея появилась в законодательном собрании Калифорнии.

Одним из сторонников такой идеи является сенатор Холли Митчелл, которая обратила внимание на попытки сохранить рабство в Калифорнии до Гражданской войны.

Калифорнийские депутаты верхней палаты одобрили создание подобной группы, пишет Associated Press (AP). Теперь резолюция ставится на голосование в нижней палате до ухода заксобрания на летние каникулы 31 августа.

Если группу создадут, то до 2023 года она должна будет определить вид и объем репараций потомкам рабов.