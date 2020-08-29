Минобороны опубликовало видео с подлодки, всплывшей у Аляски

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На канале Министерства обороны РФ появилось видео с учений «Океанский щит», проходящих в акватории Берингова моря. В том числе в ролике запечатлен атомный подводный крейсер «Омск».

По данным «РИА Новости», именно эта субмарина недавно была замечена американскими военными возле берегов Аляски.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) уточнило, что российская подлодка не заходила в территориальные воды США, а потому никаких действий военные не предпринимали.

«Мы не получали никаких запросов о помощи от русского флота или судов других стран», — сообщается в официальном твиттер-аккаунте ведомства.