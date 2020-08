Минобороны опубликовало видео с подлодки, всплывшей у Аляски

На канале Министерства обороны РФ появилось видео с учений «Океанский щит», проходящих в акватории Берингова моря. В том числе в ролике запечатлен атомный подводный крейсер «Омск».

По данным «РИА Новости», именно эта субмарина недавно была замечена американскими военными возле берегов Аляски.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) уточнило, что российская подлодка не заходила в территориальные воды США, а потому никаких действий военные не предпринимали.

«Мы не получали никаких запросов о помощи от русского флота или судов других стран», — сообщается в официальном твиттер-аккаунте ведомства.

The current Russian maritime activity is taking place in international waters well outside the U.S. territorial sea. We have not received any requests for assistance from the Russian Navy or other mariners in the area.