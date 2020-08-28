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В Казани на две недели ограничат движение по улице Короленко

23:04, 28.08.2020
В Казани на две недели ограничат движение по улице Короленко
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно ограничат движение для для транспорта и пешеходов по улице Короленко.

С 1 по 15 сентября будет частично перекрыто движение автомобилей и полностью закрыт тротуар для пешеходов у дома № 58а по улице Короленко, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

Неудобства связаны с проведением дорожных работ.

Ранее в Казани до 11 сентября ограничили движение по улице Тэцевской.

Общество Татарстан
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