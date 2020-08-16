В Татарстане ввели в эксплуатацию более 55% жилья от плана

В Татарстане на 14 августа ввели к эксплуатацию 1 млн 650,2 тыс квадратных метров жилья, что составляет 55,4% от плана, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 177 многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс квадратных метров. На сегодня введено в эксплуатацию 76 многоквартирных жилых домов площадью 563,4 тыс кв.м, что составляет 42,8 % от плана. В высокой степени готовности находятся 73 дома, в средней степени готовности — 28 домов.

В рамках индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 тыс. 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс. квадратных метров. По состоянию на 14 августа в эксплуатацию ввели 7 тыс 714 индивидуальных жилых домов площадью 1 млн. 2,9 тыс квадратных метров, что составляет 72,2 % от плана, сообщает пресс-служба президента РТ.