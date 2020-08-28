В Казани приставы забрали у матери ребенка, проживающего в антисанитарии

В Авиастроительном районе Казани приставы забрали у матери ребенка. 10-летний мальчик передан органам опеки и попечительства.

Как сообщает пресс-служба судебных приставов, мальчик не получал образования и проживал в антисанитарных условиях. Суд удовлетворил требования органов опеки и попечительства об ограничении матери в родительских правах.

Сотрудники выехали по адресу проживания женщины, которая отказывалась впускать приставов. После предупреждения удалось передать ребенка органам опеки и попечительства. Сейчас мальчик находится в больнице.

Ранее в Казани приставы вернули матери 5-летнюю дочь, которую украл отец.

