В Казани приставы вернули матери 5-летнюю дочь, которую украл отец

В Казани судебные приставы вернули матери 5-летнюю дочь, которую украл отец. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Мужчина забрал девочку из детского сада, спрятал ее у своих родителей и не давал бывшей жене видеться с ребенком.

Мама девочки обратилась в суд. Вахитовским районным судом Казани определено место жительства ребенка с матерью. Решение суда немедленного исполнения поступило судебным приставам.

Сотрудники службы выехали по адресам предполагаемого пребывания отца с ребенком.

Когда приставы приехали к отцу ребенка, он не открыл им дверь квартиры. Но после предупреждения об ответственности все-таки сообщил, что девочка находится у его родителей.

Также накануне в Казани судебные приставы по решению суда приостановили деятельность «Донер Сити» по улице Адоратского.

