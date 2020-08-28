Министр экологии Татарстана осмотрел ход строительства очистных сооружений в Челнах
Министр экологии Татарстана Александр Шадриков осмотрел ход строительства очистных сооружений в жилом массиве Замелекесье в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство очистных сооружений ведется в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Планируется снизить объем загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, в три раза.
В Челнах сейчас ведется устройство водоотвода, траншеи, монтаж трубопроводов, колодцев. Стоимость проекта составляет 200 млн рублей.
Ранее власти Набережных Челнов рассказали, что на решение проблем ливневой канализации городу потребуется 2,5 млрд рублей.
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