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«Ак Барс» презентовал четырех новичков клуба на АЗС

17:56, 28.08.2020
«Ак Барс» презентовал четырех новичков клуба на АЗС
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» провел презентацию четырех новичков команды на АЗС своего главного спонсора, сообщается на официальном сайте клуба.

Нападающим Александру Бурмистрову, Александру Хованову, Стефану Да Косте и Найджелу Доусу вручили игровые свитеры команды бесконтактным способом с помощью радиоуправляемых TANECO-мобилях.

Напомним, ранее «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с форвардом Кириллом Ворониным.

СпортХоккей
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