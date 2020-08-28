«Ак Барс» презентовал четырех новичков клуба на АЗС
«Ак Барс» провел презентацию четырех новичков команды на АЗС своего главного спонсора, сообщается на официальном сайте клуба.
Нападающим Александру Бурмистрову, Александру Хованову, Стефану Да Косте и Найджелу Доусу вручили игровые свитеры команды бесконтактным способом с помощью радиоуправляемых TANECO-мобилях.
Напомним, ранее «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с форвардом Кириллом Ворониным.СпортХоккей
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