Президент России: «Ситуация в Татарстане выгодно отличается от многих других субъектов»

Президент России Владимир Путин в окончание встречи с президентом Татарстана заявил, что ситуация в республике выгодно отличается от многих других субъектов:

«А в целом, конечно, ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации. Я хочу пожелать вам и всем татарстанцам дальнейших успехов».

Путин поблагодарил Минниханова за работу по развитию республики: «Еще раз поздравляю вас и всех жителей республики со 100-летием, юбилеем образования республики».