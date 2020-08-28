Ак Барс Банк получил награду ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли FINAWARD

27 августа в Москве прошла церемония награждения ежегодной премии делового журнала «Банковское обозрение». Ак Барс Банк стал лауреатом в номинации «Программа/сервис лояльности» с системой распознавания лиц по биометрическим данным — Face2Loyalty . В церемонии от банка приняли участие директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Юлия Строганова и директор по инновациям Дамир Галиев.

FINAWARD — ежегодная премия инноваций и достижений финансовой отрасли. В этом году прошла десятая юбилейная премия. Изначально премией «Банковская сфера» награждались только российские банки, с 2016 года в премии стали принимать участие также финансовые компании и их проекты.

Победителей премии в конкурсных номинациях определил экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период. Экспертный совет состоит более чем из 100 участников. Правильность подсчета голосов в конкурсных номинациях подтвердил официальный аудитор Премии — ФБК GrantThornton.

Ак Барс Банк представил жюри сервис распознавания лиц по биометрическим данным — Face2Loyalty. Разработка позволяет заменить пластиковые дисконтные и клубные карты на сервис биометрической идентификации клиентов. Ак Барс Банк одним из первых российских банков предложил подобный продукт своим партнерам и клиентам. Для получения скидки или бонусов посетителю не нужно заполнять анкету, предоставлять личные данные или использовать мобильное приложение — достаточно ввести свой никнейм и сфотографировать лицо с помощью планшета на кассе. Регистрация клиента в программе лояльности занимает не более 30 секунд. На кассе камера «распознает» участника программы лояльности, и система автоматически начислит клиенту бонусные баллы. В сервисе предусмотрена интеграция с наиболее популярными системами iiko и r-keeper.

ПАО «Ак Барс Банк»



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