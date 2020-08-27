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В Татарстан поступила партия детской вакцины от гриппа

10:27, 27.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан поступила партия детской вакцины от гриппа
Фото: pxhere.com

В Татарстан прибыла вакцина от гриппа для детей и беременных, заявила заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Вчера, 26 августа, республика получила 241 544 вакцины. На следующей неделе препарат начнут доставлять в районы республики и приступят к активной вакцинации.

Первая партия вакцины от гриппа для взрослых прибыла 21 августа. В республику «приехало» 255 420 доз. По состоянию на 27 августа прививку сделали 19 106 взрослых.

Авдонина заметила, что в августе не планируется максимально охватить аудиторию и напомнила, что в сентябре стартует вакцинация в школах и на предприятиях.

ОбществоМедицина Татарстан
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