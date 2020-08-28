Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате

В этом году родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате. В учебные заведения родители учеников смогут прийти только в случае необходимости, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

Все школы готовы к началу учебного года, передает «РИА Новости» ее слова.

В этом году в школах Татарстана не будет звонков на урок и перемену. Это делается для того, чтобы дети не пересекались во время перемен.