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Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате

11:51, 28.08.2020
Родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате
Фото: realnoevremya.ru

В этом году родительские собрания в школах будут проходить в онлайн-формате. В учебные заведения родители учеников смогут прийти только в случае необходимости, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

Все школы готовы к началу учебного года, передает «РИА Новости» ее слова.

В этом году в школах Татарстана не будет звонков на урок и перемену. Это делается для того, чтобы дети не пересекались во время перемен.

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