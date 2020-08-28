В школах Татарстана в новом учебном году не будет звонков на перемену

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Новшеством в предстоящем учебном году будет отсутствие звонков в школах. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина:

«Каждый класс занимается в отдельно взятом кабинете. Это очень важно, чтобы дети не пересекались во время перемен. Тем более мы делаем разное время начало уроков по возможности».



Она отметила, что все 1 404 учебных образовательных заведения готовы к приему детей.



Вчера заместитель начальника управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина рассказала, что если у школьника подтвердится COVID-19, то весь класс уйдет на «удаленку».