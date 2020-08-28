В Белоруссии хотят лишить русский язык статуса второго государственного

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич высказался за лишение русского языка статуса второго государственного в стране. Об этом он заявил на YouTube-канале «И Грянул Грэм».

«Государственным языком должен быть один язык — белорусский, потому что у него нет больше родины», — отметил экс-глава Верховного совета Белоруссии.



По мнению Шушкевича, из белорусского народа «выдавили» его язык и выдавливают культуру, а жители республики «всегда хотели быть белорусами».



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ от русского языка — потеря разума, а отказ от белорусского — потеря сердца.

