Лукашенко: отказ от русского языка сравним с потерей разума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума. В то же время отказ от белорусского — это потеря сердца, считает глава государства.

Выступая с ежегодным посланием парламенту, Лукашенко отметил, что в стране вновь поднимается языковой вопрос.

«У нас два государственных языка — русский и белорусский. Ни украинский, ни российский — русский… в который мы душу вложили», — приводит слова белорусского лидера «РИА Новости».

Он подчеркнул, что такой порядок вещей является «общим достоянием».

«Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык», — вывел формулу Лукашенко.

Напомним, что во время послания белорусский президент однозначно высказался о суверенитете страны: «В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам».