Минуллина рассказала о будущем проекта «Тюбетей Tower»

Фото: предоставлено Рашидом Габдуллиным

Инвестор и власти Казани не отказываются от идеи строительства 125-метровой башни «Тюбетей Tower». Сейчас стороны ищут подходящее место для размещения небоскреба, рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В настоящее время есть много эскизных проектов будущего объекта, разработчики виртуально «вписывают» его в архитектурный ансамбль и пытаются понять, как он будет выглядеть, передает «Татар-информ».

По словам Минуллиной, башня будет точкой притяжения туристов, а это значит, что возле небоскреба необходима парковка и инфраструктура для автобусов. «Пока мы не можем найти решение, которое всех устроит. Но инвестор от этого проекта не отказывается. Думаю, в ближайшее время с мэром какое-то решение примем», — добавила она.

От планов построить «Тюбетей Tower» возле стадиона «Казань Арена» власти отказались, потому что в тех окрестностях будет располагаться национальный парк.