Сегодня в Татарстане жара достигнет +30 градусов
Сегодня, 28 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза, локально град.
Как передают синоптики, ветер будет южный, юго-восточный умеренный. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура воздуха составит +13..+18˚. Днем жара поднимется до +25..+30˚.
Ранее в Гидрометцентре России пообещали аномально теплый конец лета.
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