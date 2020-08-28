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Сегодня в Татарстане жара достигнет +30 градусов

05:23, 28.08.2020
Сегодня в Татарстане жара достигнет +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 28 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами пройдет кратковременный дождь, гроза, локально град.

Как передают синоптики, ветер будет южный, юго-восточный умеренный. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура воздуха составит +13..+18˚. Днем жара поднимется до +25..+30˚.

Ранее в Гидрометцентре России пообещали аномально теплый конец лета.

Общество Татарстан
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