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В Гидрометцентре России пообещали аномально теплый конец лета

07:21, 25.08.2020
В Гидрометцентре России пообещали аномально теплый конец лета
Фото: realnoevremya.ru

Гидрометцентр России предупредил об аномально теплом августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам спикера, особенно теплым конец лета ожидается на Урале и в Поволжье, здесь температура будет выше нормы на 8 градусов.

«Это будет очень хороший конец лета», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на этой неделе ожидается жаркая погода, но в выходные вновь похолодает.

Общество Татарстан
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