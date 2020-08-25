В Гидрометцентре России пообещали аномально теплый конец лета

Гидрометцентр России предупредил об аномально теплом августе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам спикера, особенно теплым конец лета ожидается на Урале и в Поволжье, здесь температура будет выше нормы на 8 градусов.

«Это будет очень хороший конец лета», — цитирует Вильфанда ТАСС.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на этой неделе ожидается жаркая погода, но в выходные вновь похолодает.

