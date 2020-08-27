Будущая учительница из Казани вошла в рейтинг журнала MAXIM: что сказал министр образования

Фото: страница сайта MAXIM

Будущая учительница из Казани Рада Романова вошла в топ-100 красивых девушек России по версии журнала для мужчин MAXIM.



20-летняя девушка учится на преподавателя начальных классов и подрабатывает вожатой в детском лагере. После попадания в топ-100 Романова намерена получить звание «Мисс MAXIM — 2020».

Министр образования и науки Рафис Бурганов прокомментировал попадание будущей школьной учительницы из Татарстана в топ самых красивых учителей России.

«У нас очень много красивых, молодых учителей, которые могли бы все обложки многих журналов заполнить, просто не все заявляются. Учитель олицетворяет все самые положительные качества, которые во всех канонах прописаны — хоть в Библии, хоть в Коране, хоть в моральном кодексе строителя коммунизма. Но если Бог дал красоту, прятать ее не надо», — сказал Рафис Бурганов.

Министр признает, что так сложилось, что к учителям предъявляют требования, но «они тоже люди».

«Иногда они ведут себя в общепринятых рамках как простые люди. И шельмовать их за это не надо. Они имеют право также ходить в кино, на дискотеку. Он ведь не на уроке. Конечно, учитель всегда должен чувствовать ответственность, и меру, черту, которую нельзя переступать, он сам себе определяет», — считает Бурганов.