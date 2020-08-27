В Минобрнауки Татарстана рассказали, для кого будут проведены школьные линейки

Начало учебного года, 1 сентября, в Татарстане обещают провести в штатном режиме. Об этом заявил заместитель премьер-министра РТ, министр образования и науки Рафис Бурганов: «Линейки собираем на свежем воздухе. Первый и 11-й [классы] точно будут, где позволит дистанция — и девятый класс».

Он пояснил, что отвечать на вопрос: «Как и что будет?» — в компетенции Роспотребнадзора, который, в зависимости от ситуации, будет говорить, как и что делать: «На сегодняшний день утверждены нормы, по которым мы должны выполнять ряд требований. Мы сделали методичку. На сегодня мы с 1 сентября начинаем учебу очно. Линейки проводим, как правило, на свежем воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Когда начинаем [занятия], как мы разводим потоки, какими будут перемены — каждая образовательная организация решает по-своему. Как позволяет пространство, наличие запасных выходов».

«В классе у нас ученики не надевают маски, учитель надевает маску во время индивидуальных занятий, и во взрослом обществе они надевают маску — заходя в учительскую, при общении с родителями», — добавил он.

Ранее в Минобрнауки РТ дали рекомендации по проведению школьных линеек.

