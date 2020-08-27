В Казани готовятся открыть новый детсад в Залесном

В казанском поселке Залесном завершилось строительство детсада «Хыял». Объект получил заключение о соответствии.

Теперь детский сад может быть введен в эксплуатацию, после чего он откроется, передает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.

Детсад рассчитан на 340 воспитанников. Площадь двухэтажного здания составляет 5 168 кв. метров.

По проекту в здании имеются групповые ячейки с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом. Также оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет, кабинет медсестры, кабинеты психолога и логопеда.

Возведен детсад по национальному проекту «Демография».

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявлял, что в день города в столице Татарстана откроются три новые школы, детские сады и два ДК.

