В Казани готовятся открыть новый детсад в Залесном
В казанском поселке Залесном завершилось строительство детсада «Хыял». Объект получил заключение о соответствии.
Теперь детский сад может быть введен в эксплуатацию, после чего он откроется, передает пресс-служба Госстройнадзора Татарстана.
Детсад рассчитан на 340 воспитанников. Площадь двухэтажного здания составляет 5 168 кв. метров.
По проекту в здании имеются групповые ячейки с игровой, спальней, раздевалкой, буфетом и туалетом. Также оборудованы залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический кабинет, кабинет медсестры, кабинеты психолога и логопеда.
Возведен детсад по национальному проекту «Демография».
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин заявлял, что в день города в столице Татарстана откроются три новые школы, детские сады и два ДК.
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