Рената Хузина перенесла операцию на колене и пропустит сбор национальной команды

Член сборной России по скелетону Рената Хузина перенесла операцию на колене из-за травмы. Она пропустит ближайшие сборы национальной команды. Об этом сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов.

«Следующий сбор команды Рената точно пропустит. Ей не так давно уже сделали операцию, которая, по предварительной информации, прошла успешно, и сейчас она проходит реабилитацию.

Надеемся, что она скоро сможет вернуться в спорт. Но спешить ей не нужно, самое главное, нужно как следует восстановиться и выполнять рекомендации врачей», — сказал Алимов.

Хузина — один из лидеров сборной России по скелетону. На последнем чемпионате мира спортсменка из Нефтекамска показала 11-й результат. В ее активе также серебро на юниорском чемпионате мира 2017 года.

По некоторым данным, у Хузиной возникли проблемы со связками колена, после чего ей потребовалась операция.