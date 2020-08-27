Транспортная полиция проведет еще одну проверку в связи с госпитализацией Алексея Навального

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального в Омске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по инициативе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники прокуратуры провели осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участки местности по маршруту его передвижения. Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено.

Ранее полиция уже проводила проверку по факту возможного отравления Навального. Напомним, что навальный был госпитализирован 20 августа. Сейчас он проходит лечение в Германии.

