Хабиров — Минниханову: «Мы уважаем вас как настоящего человека, человека слова»

Фото: пресс-служба президента РТ

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал открытие в Казани памятника Герою Социалистического Труда, народному поэту Башкирской АССР Мустаю Кариму:

«От всей души позвольте мне сегодня передать привет от четырех миллионов башкортостанцев нашему братскому народу Татарстана — нашей родной, братской республики. Сегодня действительно очень яркое событие. Мы в сердце Татарстана, в сердце Казани, открываем памятник Мустаю Кариму. Обращаясь далеко в историю, мы вспоминаем, 60 лет назад, когда Мустай Карим обратил свои строки к татарстанцам и поздравил их с 40-летием республики. Для нас большая честь, что в сердце Казани будет открыт этот замечательный памятник. Наш духовный наставник, мастер слова, поэт, участник войны, Мустай Карим всегда любил Татарстан и выступал за вечную братскую дружбу двух республик».

Глава Башкирии поблагодарил Минниханова за установку монумента.

«Вы один из самых опытных руководителей нашей страны, опытный политик, но, что самое важное, мы вас уважаем как настоящего человека, человека слова, нашего старшего товарища и моего лично друга. Позвольте считать открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Татарстана и Башкортостана, Рустам Нургалиевич», — отметил Радий Хабиров на церемонии открытия.

Минниханов в свою очередь напомнил, что в 2019 году в Уфе, в честь столетия Башкирии, главы вместе открывали памятник Габдулле Тукаю.

