В Петербурге дадут полуденный выстрел из пушки в честь 100-летия ТАССР

30 августа посвященный Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и приуроченный к празднованию 100-летия Татарской АССР фестиваль начнется с полуденного выстрела из Петропавловской крепости. Об этом сообщил постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин в Facebook.

Право на исполнение полуденного пушечного выстрела предоставят ветерану Великой Отечественной войны Миру Нигматуллину, жителю блокадного Ленинграда Рахиму Теляшову и одному из старейших и известных деятелей татарского общественного движения Шамилю Алюшеву.

Еще в мероприятии поучаствуют представители Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, татарских общественных организаций и постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, в День Татарстана Останкинская телебашня окрасится в цвета флага республики.

