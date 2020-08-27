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В Петербурге дадут полуденный выстрел из пушки в честь 100-летия ТАССР

10:59, 27.08.2020
В Петербурге дадут полуденный выстрел из пушки в честь 100-летия ТАССР
Фото: ru.wikipedia.org

30 августа посвященный Дням татарской культуры в Санкт-Петербурге и приуроченный к празднованию 100-летия Татарской АССР фестиваль начнется с полуденного выстрела из Петропавловской крепости. Об этом сообщил постоянный представитель Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин в Facebook.

Право на исполнение полуденного пушечного выстрела предоставят ветерану Великой Отечественной войны Миру Нигматуллину, жителю блокадного Ленинграда Рахиму Теляшову и одному из старейших и известных деятелей татарского общественного движения Шамилю Алюшеву.

Еще в мероприятии поучаствуют представители Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, татарских общественных организаций и постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, в День Татарстана Останкинская телебашня окрасится в цвета флага республики.

Общество Татарстан
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