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Происшествия

В Казани сбили пьяного велосипедиста

09:14, 27.08.2020
В Казани сбили пьяного велосипедиста
Фото: superunleaded.com

28-летний казанский велосипедист получил перелом ребра в результате ДТП на пересечении улицы Бондаренко с проспектом Ямашева. По данным ГАИ города, авария с участием двухколесного транспорта и авто произошла 26 августа в 20.50, причем пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны улицы Бондаренко в сторону улицы Волгоградской, не выбрал безопасную скорость при проезде перекрестка с проспектом Ямашева и совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

ПроисшествияАвтоОбщество Татарстан
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