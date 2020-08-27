В Казани сбили пьяного велосипедиста

28-летний казанский велосипедист получил перелом ребра в результате ДТП на пересечении улицы Бондаренко с проспектом Ямашева. По данным ГАИ города, авария с участием двухколесного транспорта и авто произошла 26 августа в 20.50, причем пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.



Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны улицы Бондаренко в сторону улицы Волгоградской, не выбрал безопасную скорость при проезде перекрестка с проспектом Ямашева и совершил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении.