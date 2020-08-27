Макаров из «Рубина» намерен побороться за титул лучшего бомбардира РПЛ

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров прокомментировал победу казанского клуба над «Уфой» (3:0) в матче 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

— Вышел при счете 0:0, забили быстрый гол. «Уфа» начала атаковать, и нам стало полегче играть в атаке. Выиграли всю борьбу, почти все подборы подобрали и поймали свой кураж, забили еще два мяча.

Да, при счете 2:0 «Уфа» уже не знала, что делать, пошли большими силами в атаку, оставляя дыры в обороне. За счет этого смогли забить и третий гол, доигрывали в спокойном состоянии, без тревог, держали игру под контролем.

Джокером себя не чувствую. Выходя на замену, ты должен играть, доказывать тренеру, болельщикам, что ты должен выходить с первых минут, — приводит слова хавбека официальный сайт клуба.

Благодаря дублю в ворота «Уфы» Макаров довел количество голов в текущем сезоне до четырех. По этому показателю он сравнялся с лидерами гонки бомбардиров РПЛ нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном и полузащитником «Сочи» Кристианом Нобоа. После игры Макаров заявил, что всерьез намерен побороться за снайперское первенство в лиге.

— Я для себя поставил цель бороться за бомбардира. Я считаю, что ничем не хуже, чем другие. Поэтому будем навязывать борьбу всем. Все равно главное — это победы команды, а личные достижения на втором плане, — сказал Макаров.

После пяти проведенных туров «Рубин» набрал семь очков и поднялся на восьмую строчку турнирной таблицы РПЛ. В конце недели казанцам предстоит сыграть дома против «Тамбова» в рамках 6-го тура чемпионата страны. Ранее встреча была перенесена на 30 августа в честь празднования Дня Республики Татарстан.

Подробнее о первом в сезоне татаро-башкирском футбольном дерби можно почитать в материале «Реального времени».