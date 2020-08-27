Евсеев назвал главную причину поражения от «Рубина»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги разгромного поражения от «Рубина» (0:3) в матче 5-го тура РПЛ.

«Уфа» проводит вторые таймы хуже первых, потому что у нас по сравнению с прошлым годом ушла большая группа игроков. Шесть человек, поэтому есть нестабильность как в игре, так и в результате.



Агаларов получил травму, потому что нужно разминаться перед тем, как выйти на поле.



Планов или наметок на игру с «Динамо» нет. Сегодня мы не уступали «Рубину» в физическом плане, поэтому к «Динамо» успеем восстановиться», — считает Евсеев.

В среду «Рубин» разгромно победил «Уфу» (3:0), благодаря дублю Дениса Макарова и дебютного гола за казанцев Хван Ин Бома. Все три мяча команда Леонида Слуцкого забила во втором тайме.

После пяти проведенных туров, «Рубин» имеет в своем активе 7 набранных очков и занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 4 баллами находится в зоне стыковых матчей.