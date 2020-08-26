«Рубин» — «Уфа»: названы составы команд на матч 5-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Уфой».

Тренерский штаб казанского клуба впервые выставил на поле с первых минут нападающего Джордже Деспотовича. Это его дебют в стартовом составе «Рубина». Герой матча с ЦСКА Денис Макаров вновь остался на скамейке запасных.

В составе «Уфы» с первых минут выйдет пара форвардов Ловре Бизяк и Андрес Вомбергар. На фланге атаки им будет помогать арендованный у «Рубина» Олег Данченко.

Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Уремович, Старфельт, Меркулов — Абильдгор, Йевтич, Шатов — Кварацхелия, Бакаев, Деспотович.

Состав «Уфы»: Беленов — Сухов, Никитин, Аликин, Неделчару, Алиев — Данченко, Тилль, Голубев — Бизяк, Вомбергар.