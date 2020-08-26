В Кубке России по хоккею с мячом сыграют 14 команд

В новом розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом примут участие четырнадцать команд Суперлиги, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Клубы-участники будут поделены на две группы по географическому признаку. В восточной части турнира сыграют «Kyзбacc» (Keмepoво), «Енисей» (Красноярск), «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Байкал-Энергия» (Иркутск), «Сибсельмаш» (Новосибирск) и «Уральский трубник» (Первоуральск). Остальные восемь команд включены в западную группу.

Матчи пройдут в двух городах — с 11 по 16 сентября в Иркутске и в Ульяновске с 11 по 18 сентября.

«По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал соревнований. Место проведения «Финала четырех» будет определено позже», — сообщает пресс-атташе ФХМР Евгений Конов.

Напомним, ранее главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Свешников покинул свой пост по семейным обстоятельствам.