Институт Татарской энциклопедии выпустил книги к столетию ТАССР только на русском языке

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Институт Татарской энциклопедии и регионоведения представил три новые книги, выпущенные к столетию ТАССР, и объявил о выпуске четвертой. Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции, где директор института Искандер Гилязов представил книги.



При этом все издания вышли на русском языке, татарских их вариантов нет, об их публикации также неизвестно. Среди них — книга «Центральные органы государственной власти и управления Татарстана» с рассказом о наркоматах, кабинетах и людях, которые заведовали республикой. Как пояснила заведующая отделом регионоведения и социокультурных исследований института Лариса Айнутдинова, издание этой книги было осложнено поиском фотографий — как выяснилось, даже изображения больших чиновников зачастую отсутствуют в архивах. В поисках помогли социальные сети, где ученые находили родственников.

Вторая книга — «Татарстану — 100 лет. Иллюстрированные энциклопедические очерки». Как отметил Искандер Гилязов, том отличается от классической энциклопедии: «Мы не строили ее по алфавиту, а по темам. Мы постарались включить все самое важное, что было в истории Татарстана».

Третье издание — альбом «Цвети, священная земля моя!», единственное вышедшее на трех языках, включая английский. За ее оформление отвечал известный казанский дизайнер Григорий Эйдинов, а фото предоставили все крупные фотографы республики.

Осенью ожидается выход еще одной книги — «Сто политических деятелей», это сборник научно-биографических очерков: «Мы спорили, кого выбрать, советовались, — сказал Гилязов. — Да, нас будут критиковать, но мы старались быть объективными, не отступать от наших критериев».

Сейчас институт готовит еще и энциклопедию по СМИ. Этот факт вызвал возбуждение среди присутствующих — оказывается, анкеты для них распространялись через Союз журналистов, в котором состоит далеко не каждый. Ученые рекомендовали желающим все же обратиться в союз и подробно заполнить анкету.

На нехватку иллюстративного материала указал и Рафаиль Шайдуллин, руководитель Центра энциклопедистики: «Вы увидите, что порой это лишь черно-белые снимки. Не хватает фото. Мы их собирали по крупицам. В книге, которая выйдет осенью, в каждом очерке по одной-две (фотографии)».

Шайдуллин честно признал, что мечта института — выпустить все книги на татарском. «Но у нас из-за недостатка бюджета до сих пор не вышла вторая часть шестого тома «Татарской энциклопедии», хотя она готова».

«Это для нас больной вопрос, — резюмировал Гилязов. — Мы по традиции сначала готовим книги на русском. Так же было и с нашей энциклопедией. Потом выпускаем татарскую версию. Но наша генеральная линия — выпускать все на татарском. Но здесь нам дали такую сумму, мы исходили из нее. Мы сейчас переводим энциклопедии про населенные пункты, про природу».

Марат Гарифзянов, директор издательства «Заман», затруднился ответить, где можно приобрести эти книги: «Это же государственный заказ». К примеру, тираж альбома — всего 4000 экземпляров. Стоит ожидать, что он, как и многие ценные издания, разойдется на подарки и по библиотекам. Не определено, будут ли выложены книги в интернет.

