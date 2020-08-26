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Три девушки пострадали в лобовом столкновении Audi и Chevrolet в Казани

10:37, 26.08.2020
Три девушки пострадали в лобовом столкновении Audi и Chevrolet в Казани
Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани три девушки пострадали в столкновении автомобилей Audi и Chevrolet Niva. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.

Авария произошла около пяти вечера на улице Гаврилова. Автомобили Audi и Chevrolet Niva столкнулись лоб в лоб. Две девушки получили травмы головы, еще одна повредила ногу, сообщает «Татар-информ».

Пострадавших госпитализировала скорая помощь.

Ранее три автомобиля столкнулись в Альметьевске.

ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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