Три девушки пострадали в лобовом столкновении Audi и Chevrolet в Казани

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани три девушки пострадали в столкновении автомобилей Audi и Chevrolet Niva. Об этом рассказали в ГИБДД Казани.

Авария произошла около пяти вечера на улице Гаврилова. Автомобили Audi и Chevrolet Niva столкнулись лоб в лоб. Две девушки получили травмы головы, еще одна повредила ногу, сообщает «Татар-информ».

Пострадавших госпитализировала скорая помощь.



Ранее три автомобиля столкнулись в Альметьевске.