Рустам Минниханов оценил парк, в котором установлен памятник Шаймиеву

Рустам Минниханов прогулялся по парку, где установлен памятник первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Парк соединил между собой две деревни Аняково и Поисеево в Актанышском районе. Теперь это привлекательное пространство для отдыха, где можно отдохнуть у воды, есть детская площадка, парковка и фонтан.

«Сердце радуется, когда вижу, что во многих, даже отдаленных уголках нашей республики есть такие места — ничем не уступающие городским паркам», — сказал Рустам Минниханов.

Напомним, что сегодня на родине Минтимера Шаймиева торжественно отрыли памятник первому президенту Татарстана.