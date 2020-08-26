В Татарстане по нацпроекту отремонтировали дорогу Нижняя Мактама — Старое Суркино

В Татарстане отремонтировали региональную дорогу общего пользования Нижняя Мактама — Старое Суркино. Об этом сообщает Миндортранс РТ.

Работы велись на участке от 6,2 км по 7,5 км. Рабочие выровняли верхний слой асфальта, укрепили обочины по 2 м с каждой стороны.

Отремонтированный участок обеспечивает безопасный проезд школьного и пассажирского автотранспорта. Это единственная дорога для населенных пунктов Туктар, Улаклы Чишма, Васильевка. По ней также курсирует нефтепромысловый большегрузный транспорт к нефтедобывающим месторождениям НГДУ ПАО «Татнефть».

Работы велись по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

