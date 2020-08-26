Новости общества

01:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЛУКОЙЛ сообщил о маскирующихся под инвестфонд компании мошенниках

00:32, 26.08.2020
ЛУКОЙЛ сообщил о маскирующихся под инвестфонд компании мошенниках
Фото: lukoil.ru

В ЛУКОЙЛе рассказали о мошенниках, использующих бренд компании, для выманивания денег у россиян. В компании отмечают, преступники незаконно используют нарезку из интервью Вагита Алекперова и корпоративные видео.

Жертвам предлагают вложить деньги в инвестиционный фонд, якобы входящий в структуру ЛУКОЙЛа. В оформлении материалов использованы логотип компании и ее фирменный стиль.

«Компания не создавала каких-либо инвестплатформ для физических лиц и призывает воздерживаться от предложений об инвестировании в непроверенные фонды», — сообщает пресс-служба ЛУКОЙЛа.

В компании также отметили, что не несут ответственности за «нежелательные последствия».

ОбществоПромышленностьНефть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также