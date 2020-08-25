Олег Кашин: «Это как с Габдуллой Тукаем, стоило сказать, что не ценю его как поэта, до сих пор татарская пресса пишет — шовинист, негодяй»

Журналист Олег Кашин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» вспомнил о скандале двухлетней давности, когда он назвал незначительными литературные достижения татарского поэта Габдуллы Тукая.

Обсуждая со своим соведущим Эдвардом Чесноковым историю о массовой драке в Ингушетии Кашин упомянул, что на Кавказе его уже называли фашистом за предложение назначить туда «русского генерал-губернатора».

«Это как с Габдуллой Тукаем, то же самое. Вот стоило сказать о том, что не ценю его как поэта, до сих пор татарская пресса пишет, что вот тоже шовинист, негодяй. Поэтому давайте будем осторожными», — призвал журналист своего коллегу.

Напомним, в 2018 году во время кампании по переименованию аэропортов Олег Кашин высказался против присвоения имени Габдулы Тукая воздушной гавани в Казани. Фраза журналиста «Какой, прости господи, Губайдула Тукай» стала отчасти мемом. Такое заявление Кашина вызвало бурную реакцию со стороны татарской интеллигенции и не только.