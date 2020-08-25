Спортивные объекты и кукморские семьи на приеме: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» за 25 августа

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов похвастался открытием спортивной площадки в селе Старый Кувак. Перед чиновником выступили юные гимнастки, также на открытии побывали местные футболисты, нашлось место и для фотографии с ветераном.

В Балтасинском районе открыли после капремонта молодежный центр «Хыял». Видео церемонии, на которую приехал глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов опубликовал глава района Рамиль Нутфуллин.

Кукморский глава Сергей Дмитриев похвастался иными достижениями: сразу две семьи из района посетили ежегодный прием Рустама и Гульсины Миннихановых, устроенный для лучших семей республики. А Фанзиля Гильфанова как мать пятерых детей была удостоена медали «Ана даны — Материнская слава».

Эстафета флага 100-летия ТАССР добралась до Дрожжановского района. Глава района Марат Гафаров выложил видео церемонии.

Глава Актанышского района Энегль Фаттахов продолжает радовать подписчиков «артхаусными» роликами, показывающими природу района. На этот раз он показал листву дуба, плавно перейдя к растущим под ним цветам.