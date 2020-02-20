В Челнах осталось три проблемных долевых дома

В Набережных Челнах решить проблему обманутых дольщиков планируется во II квартале 2020 года. Сейчас работы идут на двух из трех проблемных объектах.

«Работы на объектах №65/06 и №65/10 идут согласно плану производства работ», — сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков РТ.

Первый дом достраивает группа компаний «Профит» депутата горсовета Челнов Марселя Мингалимова. Строители уже перешли к устройству крыши, установке балконных ограждений и отделке.

Второй объект достался ООО «Евростиль». Там уже готовы кирпичная кладка и окна. Сейчас строители заливают фундамент офисных пристроек, ведут отделку и инженерно-коммуникационные работы.

А вот третий дом — 65/03 — достраивать не будут. Дольщики получат квартиры в уже завершенном доме №63/09.

Ранее мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что проблема обманутых дольщиков в городе будет решена в этом году. На тот момент обманутыми дольщиками числились 224 семьи.

