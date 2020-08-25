В Татарстане утвердили новую госпрограмму о сохранении национальной идентичности татарского народа

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении новой государственной программы РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020—2023 годы)».

Согласно документу, общий объем финансирования составит 430,9 млн рублей — 98,4 млн в 2020 году, 109,4 млн в 2021 году, 116,9 млн в 2022 году и 96,1 млн в 2023 году.

Ранее была утверждена сумма, выделяемая на программу «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Ее объявили на первом заседании комиссии по сохранению и развитию татарского языка. Если в прошлом году она составляла 32 млн, то в этом году увеличена до 100 млн рублей.

В сентябре прошлого года правительство Татарстана продлило действие госпрограммы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014—2021 годы)» до 2022 года. По новому постановлению, эта госпрограмма отменена.