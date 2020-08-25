В Казани ограничили движение транспорта и пешеходов по пр. Победы и ул. Железнодорожников

В Казани временно ограничено движение транспорта и пешеходов по проспекту Победы и улице Железнодорожников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В связи с ремонтом проезжей части и тротуаров до 14 октября частично и поэтапно ограничивается движение машин и пешеходов на участке проспекта Победы от ул. Завойского до ул. Сафиуллина.

Также из-за работ по установке оборудования для проведения капремонта здания до 28 августа полностью закрыта проезжая часть возле домов №26 и 27 по ул. Железнодорожников.

Ранее сообщалось, что в Казани участок в районе дома №20/14 по улице Профсоюзной будет закрыт до 7 августа 2021 года.

