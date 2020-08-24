В Казани на год закроют участок тротуара на Профсоюзной

В Казани закрываются несколько участков улиц. Так, участок тротуара на улице Профсоюзной будет закрыт до 7 августа 2021 года.

Речь идет об участке в районе дома №20/14 по улице Профсоюзной, сообщается на сайте мэрии Казани.

До 31 августа закрывается тротуар на участке улицы Дементьева и проезжая часть возле заправки по адресу: ул. Дементьева, 2а, к.1.

На улице Сабира Ахтямова до 3 сентября будет закрыта проезжая часть на участке возле возводимого дома №5/1 по ул.Петра Полушкина.

С 27 августа по 3 сентября также будет закрыт участок по улице Петра Полушкина в районе пересечения с улицей Сабира Ахтямова.

С 4 по 11 сентября ограничение будет действовать по ул.Сабира Ахтямова в районе пересечения с ул.Петра Полушкина в сторону ул.Назиба Жиганова.

До 4 сентября полностью закрывается проезжая часть по улице Академика Сахарова возле дома №152/33 по пр.Победы. На этом участке будут перекладывать газопровод из-за строительства второй линии метро.

В Казани до 17 октября ограничено движение транспорта и пешеходов по части улицы Адоратского в районе дома №3.