Более 64 тысяч предпринимателей Республики Татарстан пользуются расчетно-кассовым обслуживанием (РКО) Сбербанка

По данным Сбербанка, более 64 тысяч предпринимателей Республики Татарстан пользуются РКО Сбербанка, оценив качество и удобство предоставляемых услуг.

Банк оказывает эффективную помощь малому и среднему бизнесу, независимо от предпринимательского стажа. Для действующих предпринимателей действует сервис дистанционного резервирования счета. На сайте банка клиент может получить номер счета уже через 5 минут, выбрав подходящий пакет услуг и опции для ведения бизнеса. Использование дистанционных систем банка позволит не только сократить время на переводы и платежи, но и экономить на платежах внутри банка. Платежи контрагентам в Сбербанке бесплатны при подключении любого пакета услуг.

Для предпринимателей, которые только решили открыть свой бизнес, Сбербанк совместно с дочерней компании АО «Деловая среда» разработал сервис по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета (РБиДОС).

Весь процесс подачи документов для регистрации ИП или ООО проходит через партнеров Сбербанка, перечень которых размещен на платформе «Деловая среда» (16+). Регистрация занимает не более 15 минут при минимальном перечне документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, логин и пароль от «Сбербанк Онлайн», а также смартфон (IOS или Android). Срок ожидания готовых документов из ФНС занимает от 3 дней. После получения документа о регистрации юридического лица автоматически появляется возможность открытия расчетного счета без визита в Сбербанк.

Напомним, что госпошлина за данную услугу не взимается, поскольку все взаимодействие с ФНС происходит с использованием электронных ресурсов.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

В настоящее время Сбербанк является надежным банком и партнером, поддерживая своих клиентов, продвигая удаленные сервисы. Мы предлагаем нашим клиентам большой спектр услуг и помогаем в ведении бизнеса с самого начала и на всех его этапах, выстраивая настоящие партнерские отношения.



Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк