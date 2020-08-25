В Казани продадут последний актив инвестора «Дома на Проломной»

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «Дом на Проломной» — обанкротившейся фирмы сербского инвестора домов Щетинкина на Баумана — готовится выставить на торги последний актив должника. Видану Михайиловичу в свое время передавали для восстановления два исторических дома на казанском Арбате, а когда он не справился, памятник архитектуры, вернее, то, что от него осталось — в основном руины, город отобрал у горе-инвестора.



Речь идет о так называемых домах В.И. Щетинкина, расположенных по улице Баумана под номерами 32 и 34. Один построен в 1841—1844 годах, другой в 1856—1857-х.

Они должны были предстать в обновленном виде взорам гостей Универсиады 2013 года в Казани. Однако этого не случилось. Как сообщалось в СМИ, на планах серба по восстановлению казанской старины негативно сказались некие причины личного характера. Одним словом, проект застопорился едва ли не на самом старте.



Долгое время у ООО «Дом на Проломной» был единственный кредитор с суммой в 1,6 млн рублей: ранее уже упомянутый подрядчик научно-производственная фирма «Рекон». Однако буквально вчера в реестр вошла и ФНС с недоимкой на 3,5 млн. Конкурсный управляющий ООО «Дом на Проломной» Ксения Медведева сообщила «Реальному времени», что это еще не окончательная сумма претензий налоговиков.

Медведева говорит, что готовящийся к продаже участок — единственный актив компании-банкрота. Кстати, Михайилович продолжает оставаться ее бенефициаром (ему принадлежит 51%), но никакой связи с ним нет.



По словам конкурсного управляющего, выставляемая на торги земля — это «заросший в человеческий рост травой участок, который не имеет никаких выходов на улицу Баумана. К улице Профсоюзной можно пройти тоже только пешочком через какие-то дворики».

Медведева напомнила, что земля с руинами зданий компании-банкроту давным-давно не принадлежит, у нее остался только этот «маленький пятачок»: «Ни один кусочек здания его не занимает».



Подробнее читайте в материале «Реального времени».