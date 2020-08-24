«Конкурсник» КЗСК потребовал привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Конкурсный управляющий Казанского завода синтетического каучука Петр Науменко потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшую главу банка «Спурт» Евгению Даутову, ранее владевшую третью предприятия.

Заявление было подано в Арбитражный суд Татарстана в понедельник, 24 августа, следует из сообщения, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

«Определить размер ответственности на дату подачи заявления невозможно», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что «конкурсник» попросил продлить срок банкротства завода до 24 февраля 2021 года. На последнем заседании кредиторов КЗСК была объявлена инвентаризационная стоимость имущества в 2,84 млрд рублей.



Напомним, 26 июня Евгения Даутова вышла из СИЗО, отбыв там наказание за злоупотребления полномочиями и фальсификацию отчетности о финансовом положении банка.