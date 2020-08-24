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В Челнах на четыре дня отключат горячую воду

19:20, 24.08.2020
В Челнах на четыре дня отключат горячую воду
Фото: kzn.ru

В Набережных Челнах с 26 по 29 августа отключат горячую воду в жилых домах и на городских объектах.

Так, с 26 по 28 августа горячее водоснабжение отключат в поселках ЗЯБ, ГЭС, Сидоровка и Замелекесье. С 27 по 29 августа горячей воды не будет в Новом городе.

Это связано с проведением гидравлических испытаний, сообщает мэрия Челнов.

Ранее мэрия Казани опубликовала список домов, в которых отключат воду до полуночи 25 августа.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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