В Челнах на четыре дня отключат горячую воду

В Набережных Челнах с 26 по 29 августа отключат горячую воду в жилых домах и на городских объектах.

Так, с 26 по 28 августа горячее водоснабжение отключат в поселках ЗЯБ, ГЭС, Сидоровка и Замелекесье. С 27 по 29 августа горячей воды не будет в Новом городе.

Это связано с проведением гидравлических испытаний, сообщает мэрия Челнов.

Ранее мэрия Казани опубликовала список домов, в которых отключат воду до полуночи 25 августа.