В Челнах на четыре дня отключат горячую воду
В Набережных Челнах с 26 по 29 августа отключат горячую воду в жилых домах и на городских объектах.
Так, с 26 по 28 августа горячее водоснабжение отключат в поселках ЗЯБ, ГЭС, Сидоровка и Замелекесье. С 27 по 29 августа горячей воды не будет в Новом городе.
Это связано с проведением гидравлических испытаний, сообщает мэрия Челнов.
Ранее мэрия Казани опубликовала список домов, в которых отключат воду до полуночи 25 августа.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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