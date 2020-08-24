Транспортные потоки Казани разделят бетонными перегородками
Опасные улицы
На нескольких крупных улицах и перекрестках в Казани началась установка бетонных отбойников, разделяющих встречные потоки автомобилей. Как рассказали «Реальному времени» в ГИБДД Татарстана, работа по установке удерживающих бетонных конструкций проводится в рамках ликвидации мест концентрации ДТП. На сегодня в городе установлены бетонные перегородки в следующих местах:
- пересечение улиц Мусина и Ямашева;
- улица Даурская, напротив домов 30—32;
- улица Танковая, в районе пересечения с Оренбургским трактом;
- улица Вишневского, на отрезке от улицы Тихомирнова до улицы Амирхана Еники (установка еще не завершена).
Ограждения будут выглядеть вот таким образом:
Отметим, что для Казани бетонные ограждения будут в некотором роде новшеством — как правило, на улицах устанавливают отбойники из металлических конструкций. В ГИБДД Татарстана объясняют выбор бетонных конструкций тем, что их удерживающая способность намного больше.
— Это очень хорошая практика. Они нужны, например, для того, чтобы граждане хотя бы не разворачивались там, где не положено, — добавили в ГИБДД Татарстана.
Где еще могут появиться бетонные отбойники?
Аварии на этих участках действительно происходят довольно часто. Так, на Вишневского с начала года там произошло как минимум четыре крупных ДТП, в одном из них погиб 20-летний водитель иномарки. Тогда водитель потерял управление и врезался в столб на противоположной стороне того самого участка, на котором сейчас установили бетонные блоки.
На следующий год Госавтоинспеция также намерена выйти с предложением установки новых ограждений — где именно, пока не сообщают. Вопрос установки этих ограждений зависит от финансирования, однако речь будет идти также о местах концентрации ДТП. Напомним, в мае этого года в исполкоме Казани говорили о 140 местах концентрации ДТП — правда, далеко не все из них требуют физического разделения потоков.
В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани также сообщили: отбойники на участках установлены в рамках мероприятий по устранению мест концентрации ДТП. Заказчиком данных работ является ГКУ «Главтатдортранс». На других участках установка данных отбойников пока не планируется, добавили в комитете.
При этом в мае исполком Казани сообщал, что в Казани на 140 участках дорог, где в 2019-м происходили ДТП, в этом году планируется установка ограждений, дорожных знаков и светофоров.
комментарии
долго ждали. пока Ефремов не "подтвердил", что так безопаснее?
Источник : https://realnoevremya.ru/news/185025-v-kazani-na-opasnyh-dorogah-nachali-stavit-betonnye-ograzhdeniya - очень логичная причина поставить бетонную перегородку