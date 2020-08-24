Транспортные потоки Казани разделят бетонными перегородками

Опасные улицы

На нескольких крупных улицах и перекрестках в Казани началась установка бетонных отбойников, разделяющих встречные потоки автомобилей. Как рассказали «Реальному времени» в ГИБДД Татарстана, работа по установке удерживающих бетонных конструкций проводится в рамках ликвидации мест концентрации ДТП. На сегодня в городе установлены бетонные перегородки в следующих местах:

пересечение улиц Мусина и Ямашева;

улица Даурская, напротив домов 30—32;

улица Танковая, в районе пересечения с Оренбургским трактом;

улица Вишневского, на отрезке от улицы Тихомирнова до улицы Амирхана Еники (установка еще не завершена).

Ограждения будут выглядеть вот таким образом:

В ГИБДД Татарстана объясняют выбор бетонных конструкций тем, что их удерживающая способность намного больше

Отметим, что для Казани бетонные ограждения будут в некотором роде новшеством — как правило, на улицах устанавливают отбойники из металлических конструкций. В ГИБДД Татарстана объясняют выбор бетонных конструкций тем, что их удерживающая способность намного больше.



— Это очень хорошая практика. Они нужны, например, для того, чтобы граждане хотя бы не разворачивались там, где не положено, — добавили в ГИБДД Татарстана.

Где еще могут появиться бетонные отбойники?

Аварии на этих участках действительно происходят довольно часто. Так, на Вишневского с начала года там произошло как минимум четыре крупных ДТП, в одном из них погиб 20-летний водитель иномарки. Тогда водитель потерял управление и врезался в столб на противоположной стороне того самого участка, на котором сейчас установили бетонные блоки.

На следующий год Госавтоинспеция также намерена выйти с предложением установки новых ограждений — где именно, пока не сообщают. Вопрос установки этих ограждений зависит от финансирования, однако речь будет идти также о местах концентрации ДТП. Напомним, в мае этого года в исполкоме Казани говорили о 140 местах концентрации ДТП — правда, далеко не все из них требуют физического разделения потоков.

В Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани также сообщили: отбойники на участках установлены в рамках мероприятий по устранению мест концентрации ДТП. Заказчиком данных работ является ГКУ «Главтатдортранс». На других участках установка данных отбойников пока не планируется, добавили в комитете.

Командир полка ДПС Михаил Савин рассказал, что предписание по разделению потоков на Вишневского было выдано еще в 2017 году начальником городской ГАИ. Он подтвердил, что у ГИБДД имеются «определенные фиксации» по большому количеству аварий в этом месте, в том числе с тяжелыми последствиями, и отбойники должны снизить аварийность. «Берем «Миллениум» или Ямашева — там ДТП в попутном направлении никак не связаны со встречным направлением», — добавил Савин.

При этом в мае исполком Казани сообщал, что в Казани на 140 участках дорог, где в 2019-м происходили ДТП, в этом году планируется установка ограждений, дорожных знаков и светофоров.



Региональный представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин также поддержал появление отбойников на Вишневского. «Здорово, побольше бы таких мест. Вообще, везде, где больше двух полос движения в разные стороны, такие отбойники нужны», — добавил он.

Александр Артемьев