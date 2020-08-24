Татьяна Бакальчук прилетела в Татарстан на открытие распределительного центра Wildberries

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На территории промышленной площадки «Зеленодольск» сегодня открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров даст республике около 1,2 тысячи новых рабочих мест. А после завершения строительства второй очереди, рассчитанной еще на 50 тысяч «квадратов», число сотрудников должно превысить 4 тысячи человек.



Церемонию запуска нового логистического хаба лично посетила основательница и гендиректор интернет-гиганта Татьяна Бакальчук и президент Татарстана Рустам Минниханов.



«В ноябре мы начинали работы по забивке свай на этой площадке. Сегодня это уже первый пусковой комплекс — 50 тысяч квадратных метров, и, самое главное, это новые рабочие места, большие инвестиции», — подчеркнул Рустам Минниханов, открывая церемонию.



«Каждый раз, когда я приезжаю в Татарстан, я не перестаю удивляться, насколько удивительное это место, люди, и не перестаю благодарить Рустама Нургалиевича и правительство Республики Татарстан за то, что с вами очень удобно и комфортно работать», — отметила Татьяна Бакальчук в ответном слове.



Впервые о планах захода Wildberries в республику стало известно в августе 2019 года, когда Рустам Минниханов и Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Через месяц, в сентябре 2019-го, компания зарегистрировала в Татарстане свою «дочку», ООО «ВБ ВОСТОК». Фирма получила статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и приступила к строительству уже в начале ноября. Общая сумма инвестиций Wildberries в распределительный центр за несколько лет превысит 5 млрд рублей.