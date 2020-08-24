Татьяна Бакальчук прилетела в Татарстан на открытие распределительного центра Wildberries
На территории промышленной площадки «Зеленодольск» сегодня открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров даст республике около 1,2 тысячи новых рабочих мест. А после завершения строительства второй очереди, рассчитанной еще на 50 тысяч «квадратов», число сотрудников должно превысить 4 тысячи человек.
Церемонию запуска нового логистического хаба лично посетила основательница и гендиректор интернет-гиганта Татьяна Бакальчук и президент Татарстана Рустам Минниханов.
«В ноябре мы начинали работы по забивке свай на этой площадке. Сегодня это уже первый пусковой комплекс — 50 тысяч квадратных метров, и, самое главное, это новые рабочие места, большие инвестиции», — подчеркнул Рустам Минниханов, открывая церемонию.
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«Каждый раз, когда я приезжаю в Татарстан, я не перестаю удивляться, насколько удивительное это место, люди, и не перестаю благодарить Рустама Нургалиевича и правительство Республики Татарстан за то, что с вами очень удобно и комфортно работать», — отметила Татьяна Бакальчук в ответном слове.
Впервые о планах захода Wildberries в республику стало известно в августе 2019 года, когда Рустам Минниханов и Татьяна Бакальчук подписали соглашение о сотрудничестве. Через месяц, в сентябре 2019-го, компания зарегистрировала в Татарстане свою «дочку», ООО «ВБ ВОСТОК». Фирма получила статус резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и приступила к строительству уже в начале ноября. Общая сумма инвестиций Wildberries в распределительный центр за несколько лет превысит 5 млрд рублей.
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