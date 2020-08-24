В Иннополисе открылось новое городское пространство ArtSpace

В Иннополисе завершилось строительство нового городского пространства — ивент-холла ArtSpace. Сегодня в церемонии его открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.



ArtSpace позиционируется как место для отдыха, образования и творчества. Здание общей площадью 2,2 тыс. кв. м. выполнено в стиле современного минимализма. Оно включает в себя большой зал «Брэдбери» для проведения мероприятий и кинопоказов, hack-space-мастерскую, в которой можно будет заниматься авиамоделированием, робототехникой, сборкой компьютеров или просто смастерить скворечник, коворкинг для лекций и семинаров городских клубов по интересам, театральную студию, студию изобразительных искусств, танцевальный класс, звукозаписывающую студию и кафе.

Мэр Иннополиса Руслан Шагалеев подчеркнул, что ArtSpase был построен за сравнительно короткие сроки в ответ на запросы жителей в культурном пространстве: «Мы надеемся, он станет местом для творчества, где каждый сможет найти что-то интересное и полезное для себя».

В середине августа уже сообщалось о предстоящем открытии творческого пространства.