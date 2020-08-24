В Иннополисе «Почте России» передали 15 КАМАЗов

«Почте России» передали 15 КАМАЗов. Об этом из Иннополиса сообщает корреспондент «Реального времени».

Сегодня в Иннополисе президент Татарстана Рустам Минниханов и Акимов подписали соглашение о реализации на территории республики пилотного проекта бондовой зоны. Для транспортной логистики «Почте России» переданы лучшие КАМАЗы, автомобили мирового уровня класса К5. Передано 15 грузовых авто.

Напомним, что идея создания в Татарстане первой бондовой зоны В2В2С для трансграничной интернет-торговли путем создания на территории республики отдельной свободной экономической зоны принадлежит Рустаму Минниханову.

